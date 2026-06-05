Durante il Roma Pride 2026, sono state raccolte circa 1.600 firme contro il divieto di partecipazione dei carri della comunità ebraica. Gli organizzatori hanno escluso i carri ebraici dall’evento, motivando la decisione con clausole presenti nel manifesto politico. Queste clausole, secondo gli organizzatori, impedirebbero a Keshet Italia di partecipare alla parata. La decisione ha suscitato proteste tra i sostenitori della comunità ebraica e gli attivisti dei diritti civili.

Perché gli organizzatori hanno vietato i carri della comunità ebraica?. Quali clausole del manifesto politico impediscono la partecipazione di Keshet Italia?. Chi sono i politici che hanno firmato la petizione per il pluralismo?. Come può l'intervento del sindaco Gualtieri risolvere lo stallo del Pride?.? In Breve Oltre 1600 firme raccolte online per sostenere la petizione di Keshet Italia.. Manifesto Pride 2026 richiede condanna esplicita delle azioni israeliane a Gaza.. Sostegno alla petizione da parte di figure come Ivan Scalfarotto e Mara Carfagna.. Richiesta di intervento istituzionale al sindaco Roberto Gualtieri per risolvere l'impasse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Roma Pride 2026: 1.600 firme contro l’esclusione dei carri ebraici

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