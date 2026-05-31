Milano il Disability Pride scende in piazza | basta esclusione

Da ameve.eu 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, il Disability Pride ha manifestato in piazza per chiedere la fine delle esclusioni. La protesta si è concentrata sulla presenza di barriere architettoniche e sulla percezione che leggi di quarant’anni fa ostacolino l’inclusione attuale. I partecipanti hanno sottolineato come le normative esistenti possano mettere a rischio il commissariamento dei Comuni che non rispettano le norme di accessibilità. La manifestazione ha coinvolto persone con disabilità e attivisti.

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? Domande chiave Come possono le leggi di quarant'anni fa bloccare l'inclusione oggi?. Perché i Comuni rischiano il commissariamento per le barriere architettoniche?. Chi sono i protagonisti che hanno guidato il corteo a Milano?. Cosa prevedono i nuovi tavoli tematici per la vita indipendente?.? In Breve Corteo da piazza Scala al Parco Sempione con performance di percussionisti e danzatrici.. Mariella Meli e Maurizio Attanasi coordinano le associazioni Abbatti le Barriere e Cologno Zerobarriere.. Tavoli tematici previsti il 6, 13 e 21 giugno presso diverse sedi milanesi.. Normativa sulle barriere architettoniche vigente da quarant'anni con possibilità di commissariare i Comuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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