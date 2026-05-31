A Milano, il Disability Pride ha manifestato in piazza per chiedere la fine delle esclusioni. La protesta si è concentrata sulla presenza di barriere architettoniche e sulla percezione che leggi di quarant’anni fa ostacolino l’inclusione attuale. I partecipanti hanno sottolineato come le normative esistenti possano mettere a rischio il commissariamento dei Comuni che non rispettano le norme di accessibilità. La manifestazione ha coinvolto persone con disabilità e attivisti.

? Domande chiave Come possono le leggi di quarant'anni fa bloccare l'inclusione oggi?. Perché i Comuni rischiano il commissariamento per le barriere architettoniche?. Chi sono i protagonisti che hanno guidato il corteo a Milano?. Cosa prevedono i nuovi tavoli tematici per la vita indipendente?.? In Breve Corteo da piazza Scala al Parco Sempione con performance di percussionisti e danzatrici.. Mariella Meli e Maurizio Attanasi coordinano le associazioni Abbatti le Barriere e Cologno Zerobarriere.. Tavoli tematici previsti il 6, 13 e 21 giugno presso diverse sedi milanesi.. Normativa sulle barriere architettoniche vigente da quarant'anni con possibilità di commissariare i Comuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, il Disability Pride scende in piazza: basta esclusione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Disability Pride Milano 2026, una sfilata contro le barriere architettoniche: “Ci riprendiamo spazi e visibilità”Disability Pride Milano 2026 si svolgerà con una sfilata dedicata alla lotta contro le barriere architettoniche.

Milano, piazza Duomo scende in piazza: Salvini e i leader europeiSabato 18 aprile, piazza Duomo a Milano si riempirà di persone in occasione di una manifestazione politica organizzata dal gruppo Patriots.

Temi più discussi: Disability Pride Milano 2026, uno spazio collettivo di partecipazione, confronto e rivendicazione dei diritti; Disability Pride Milano 2026, una sfilata contro le barriere architettoniche: Ci riprendiamo spazi e visibilità; Il Disability Pride, una questione di autodeterminazione; Disability Pride a Milano, protesta contro le barriere architettoniche.

DISABILITY PRIDE MILANO 2026 Partito da piazza della Scala per concludersi in piazza del Cannone il corteo del Disability Pride. Tante persone, tantissime rotelle per manifestare l’orgoglio di corpi e menti differenti x.com

Disability Pride Milano 2026, una sfilata contro le barriere architettoniche: Ci riprendiamo spazi e visibilitàCorteo in scena da piazza Scala fino al parco Sempione, tra musica e danze: Siamo qui per mostrarci e chiedere dignità. Spesso viviamo in una società escludente ... msn.com

Disability Pride a Milano, protesta contro le barriere architettonicheAndrey Chaykin spiega le ragioni della manifestazione: Sono ancora migliaia ... msn.com