Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Roma con l’accusa di aver maltrattato, perseguitato e aggredito la compagna, che aveva rinchiuso in un container in un terreno isolato fuori città. L’arresto è stato eseguito dopo che le forze dell’ordine hanno individuato la donna, che si trovava in condizioni di isolamento e violenza. Le autorità hanno notificato al sospettato le accuse di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni aggravate.

Maltrattamenti, atti persecutori e lesioni aggravate: è stato arrestato il 31enne che aveva segregato la compagna in un container in un terreno isolato fuori Roma. La vicenda ha avuto inizio lo scorso 24 maggio, quando la madre della ragazza aveva denunciato la scomparsa della figlia. Le ricerche avevano portato i militari a individuarla in un terreno privato, dove la donna era tenuta rinchiusa dall'uomo in un container. Quando i carabinieri erano giunti sul posto, la vittima era in lacrime e in stato confusionale, con evidenti segni di maltrattamento. Aveva raccontato di essere stata portata lì con la forza e costretta a rimanere all'interno della struttura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Roma, picchia e rinchiude la compagna in un container: arrestato 31enne

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