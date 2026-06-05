ricercata in lussemburgo e arrestata a roma per una maxi frode quanti milioni di euro ha sottratto

Una donna è stata arrestata a Roma con l’accusa di aver partecipato a una maxi frode internazionale. Ricercata dal Lussemburgo, è sospettata di aver sottratto diversi milioni di euro attraverso operazioni di riciclaggio e falsificazione di documenti. L’indagine ha portato all’arresto dopo un’attenta attività di intercettazione e analisi finanziaria. La donna è ora in custodia in attesa delle procedure di estradizione.

Eseguito un arresto per una maxi frode internazionale al termine di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Roma, dove una donna ricercata dal Lussemburgo è stata rintracciata e fermata. L’arresto è stato effettuato grazie alla collaborazione tra le autorità lussemburghesi, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) e la Squadra Mobile capitolina. La donna è accusata di aver partecipato attivamente a un vasto sistema di frode e riciclaggio di denaro su scala europea. Le indagini e il ruolo della donna Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la donna arrestata era oggetto di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità del Lussemburgo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Arrestata a Roma una quarantaduenne ricercata dal Lussemburgo nellambito di una vasta indagine su

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