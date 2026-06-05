Roma-Latina Salvini rassicura | Non annulleremo la gara

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato che la gara per il collegamento tra Roma e Latina non sarà annullata. La decisione è stata comunicata in risposta alle voci di possibili interventi di sospensione. Nessun cambiamento è previsto nel procedimento in corso, secondo quanto dichiarato ufficialmente. La procedura per la realizzazione dell’opera prosegue senza interruzioni.

Latina, 5 giugno 2026 – Roma, 5 giugno 2026 – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non intende annullare la procedura per il collegamento Roma-Latina. A dirlo è stato il ministro Matteo Salvini, rispondendo alla Camera dei Deputati all’interrogazione presentata da Filiberto Zaratti, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, sulle procedure di affidamento in concessione per la realizzazione e gestione del corridoio intermodale Roma-Latina. Il nodo del diritto di prelazione. Il nodo sollevato da Zaratti riguarda l’avviso pubblico del 29 maggio 2025, con cui il Mit ha avviato il percorso per l’affidamento in concessione dell’opera. In particolare, il deputato ha richiamato il paragrafo 7 dell’avviso, dove sarebbe previsto il diritto di prelazione per il promotore o proponente nel caso in cui non risultasse aggiudicatario. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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