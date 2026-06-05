Roma-Latina il ministro Salvini assicura | Non annulleremo la gara
Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato che la gara per il progetto Roma-Latina non verrà annullata. La questione è stata discussa ieri in un question time alla Camera dei deputati, durante il quale Salvini ha risposto a un’interrogazione presentata da un deputato di un partito di opposizione. Nessuna modifica è prevista al momento per l’appalto relativo alla tratta.
La Roma-Latina al centro del question time che c’è stato ieri alla Camera dei deputati. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponendo all’interrogazione presentata dal deputato di Avs, Filiberto Zaratti, ha assicurato che la gara per non sarà annullata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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