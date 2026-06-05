Roma-Latina il ministro Salvini assicura | Non annulleremo la gara

Notizia in breve

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato che la gara per il progetto Roma-Latina non verrà annullata. La questione è stata discussa ieri in un question time alla Camera dei deputati, durante il quale Salvini ha risposto a un’interrogazione presentata da un deputato di un partito di opposizione. Nessuna modifica è prevista al momento per l’appalto relativo alla tratta.