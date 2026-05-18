Roma-Latina | via alla gara per l’autostrada Salvini annuncia i passi

È stata avviata la procedura di gara per la realizzazione dell'autostrada tra Roma e Latina. Il ministro ha comunicato i prossimi passaggi necessari per l'appalto. La nuova infrastruttura dovrebbe ridurre i tempi di percorrenza per chi si sposta tra le due città e le zone limitrofe. L'opera è prevista influire sui costi logistici delle aziende agricole che operano nel territorio. I dettagli relativi ai tempi di completamento e ai costi sono ancora in fase di definizione.

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? Punti chiave Come cambieranno i tempi di percorrenza per i pendolari del Pontino?. Quali impatti avrà l'opera sui costi logistici delle aziende agricole?. Quando inizieranno concretamente i cantieri dopo l'insediamento della commissione?. Perché questo passaggio tecnico è considerato decisivo per l'economia locale?.? In Breve Annuncio avvenuto durante il settantesimo anniversario di Confagricoltura Latina.. Riduzione costi logistici per le aziende agricole dell'Agro pontino.. Miglioramento flussi merci tra Roma, litorale sud e provincia pontina.. Obiettivo decongestionamento viabilità per pendolari del basso Lazio.. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Salvini, ha annunciato il 18 maggio 2026 l’insediamento della commissione di gara per la costruzione dell’autostrada Roma-Latina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma-Latina: via alla gara per l’autostrada, Salvini annuncia i passi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cisterna-Valmontone, Salvini a Latina per i bandi di gara Sullo stesso argomento Roma- Latina: Salvini annuncia l'insediamento della commissione di garaSi è formalmente insediata la commissione di gara per la realizzazione dell'autostrada Roma- Latina. Autostrada Roma-Latina, l’annuncio di Salvini: “Insediata la commissione di gara”Latina, 18 maggio 2026 – Si è formalmente insediata la commissione di gara per la realizzazione dell’autostrada Roma-Latina. Grave incidente nella mattinata di sabato 16 maggio sulla Statale Pontina, all'altezza del cavalcavia di via Picasso, nel comune di Latina. A scontrarsi un furgone e un suv. Morti sul colpo il conducente dell’auto e il passeggero del furgone. Gravemente ferito, in x.com C'è qualche svantaggio nel formare Roma come ERE e poi spostare immediatamente la capitale a Costantinopoli? reddit Grave incidente in via Piave a Latina: tre feriti, uno trasferito in eliambulanza a RomaUn grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio in via Piave a Latina, dove sono rimaste ferite tre persone ... latinapress.it