Roma-Latina | via alla gara per l’autostrada Salvini annuncia i passi

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata avviata la procedura di gara per la realizzazione dell'autostrada tra Roma e Latina. Il ministro ha comunicato i prossimi passaggi necessari per l'appalto. La nuova infrastruttura dovrebbe ridurre i tempi di percorrenza per chi si sposta tra le due città e le zone limitrofe. L'opera è prevista influire sui costi logistici delle aziende agricole che operano nel territorio. I dettagli relativi ai tempi di completamento e ai costi sono ancora in fase di definizione.

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? Punti chiave Come cambieranno i tempi di percorrenza per i pendolari del Pontino?. Quali impatti avrà l'opera sui costi logistici delle aziende agricole?. Quando inizieranno concretamente i cantieri dopo l'insediamento della commissione?. Perché questo passaggio tecnico è considerato decisivo per l'economia locale?.? In Breve Annuncio avvenuto durante il settantesimo anniversario di Confagricoltura Latina.. Riduzione costi logistici per le aziende agricole dell'Agro pontino.. Miglioramento flussi merci tra Roma, litorale sud e provincia pontina.. Obiettivo decongestionamento viabilità per pendolari del basso Lazio.. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Salvini, ha annunciato il 18 maggio 2026 l’insediamento della commissione di gara per la costruzione dell’autostrada Roma-Latina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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