Roma-Latina Salvini dice no | la gara non si annulla

Salvini ha affermato che la gara tra Roma e Latina non verrà annullata, nonostante il diritto di prelazione possa bloccare l’intera procedura. La decisione della Corte Europea sulla questione potrebbe influire sulla ripresa del procedimento. La gara riguarda lavori pubblici e il rischio di ritardi legati alle questioni legali legate alla prelazione rimane. Nessuna modifica è stata annunciata sulla data di svolgimento della gara.

Perché il diritto di prelazione rischia di bloccare l'intera opera?. Come influirà la sentenza della Corte Europea sulla nuova gara?. Chi gestirà concretamente gli affidamenti per il corridoio Roma-Latina?. Quando verrà pubblicato il bando definitivo dopo la valutazione tecnica?.? In Breve Il commissario straordinario Mallamo gestisce le procedure tramite poteri della legge di bilancio 2026.. La commissione tecnica deve concludere le valutazioni entro la fine di luglio.. L'avviso pubblico del 29 maggio 2025 ha generato due proposte da operatori economici.. L'opera mira a collegare Tor de' Cenci a Latina Borgo Piave tramite finanza di progetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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