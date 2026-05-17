Roma- Latina | Salvini annuncia l' insediamento della commissione di gara

Nella giornata di oggi, si è ufficialmente insediata la commissione incaricata di gestire la gara per la costruzione dell’autostrada tra Roma e Latina. L’annuncio è stato dato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti durante un evento dedicato ai settant’anni di una confederazione agricola locale. La notizia è stata comunicata tramite un messaggio pubblico, senza ulteriori dettagli sullo stato dei lavori o sui tempi previsti.

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