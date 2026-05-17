Roma- Latina | Salvini annuncia l' insediamento della commissione di gara

Da latinatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, si è ufficialmente insediata la commissione incaricata di gestire la gara per la costruzione dell’autostrada tra Roma e Latina. L’annuncio è stato dato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti durante un evento dedicato ai settant’anni di una confederazione agricola locale. La notizia è stata comunicata tramite un messaggio pubblico, senza ulteriori dettagli sullo stato dei lavori o sui tempi previsti.

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Si è formalmente insediata la commissione di gara per la realizzazione dell'autostrada Roma- Latina. Ad annunciarlo, in un messaggio in occasione dei 70 anni di Confagricoltura Latina, è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, sottolineando. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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