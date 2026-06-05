Roma Koné dopo il KO della Francia | Non tutto è da buttare

Manu Koné ha commentato la sconfitta della Francia, uscita 1-2 dall’amichevole contro la Costa d’Avorio. Nonostante il risultato, il calciatore ha dichiarato che “non tutto è da buttare”. La partita si è disputata ieri sera e ha visto la squadra francese subire la perdita contro la nazionale africana.

Nella serata di ieri la Francia di Manu Koné è uscita sconfitta dall’amichevole pre-Mondiale contro la Costa D’Avorio per 1-2. Il centrocampista giallorosso è stato schierato nell’undici titolare, rimanendo sul rettangolo verde per 67 minuti e mostrando una buona condizione atletica prima di lasciare il campo per fare spazio ad Adrien Rabiot. Nonostante il passo falso dei Bleus, l’esperimento tattico ha fornito indicazioni importanti in vista del debutto ufficiale nella rassegna iridata. Al termine della sfida, Koné ha parlato in prima persona della prestazione della sua Nazionale, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Ovviamente, quando si gioca una partita, si vuole vincere e si deve vincere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Koné può lasciare la Roma sorprendentemente

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