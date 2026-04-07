Roma il ko con l’Inter accende l’allarme | difesa fragile e futuro tutto da riscrivere

Dopo la sconfitta contro l’Inter a San Siro, la Roma si trova ad affrontare diverse criticità. La difesa è stata vulnerabile e ha concesso diversi gol, mentre il rendimento dei singoli giocatori è risultato sotto le aspettative. La partita ha sollevato interrogativi sulla stabilità del team e sul percorso da seguire per migliorare le prestazioni nelle prossime gare. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per affrontare le problematiche evidenziate.

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