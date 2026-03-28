A Roma, si discute di un possibile scambio tra due giocatori con lo stesso nome. Il centrocampista della squadra potrebbe essere ceduto per rispettare le norme sul finanza, e il club sta valutando di sostituirlo con un altro atleta che condivide il suo nome. La trattativa riguarda solo aspetti tecnici e finanziari, senza coinvolgimenti di altre parti.

Da Manu a Ismael, un passaggio che potrebbe concretizzarsi già la prossima estate. Perché poi perdere un Koné per portarne a casa un altro potrebbe anche anestetizzare il dolore di un addio. Già, perché la possibilità che i tifosi della Roma debbano salutare il loro Koné, Manu, prima del 30 giugno sono concrete, anche in funzione delle esigenze legate al bilancio ed al fair play finanziario. Ma se poi alla fine dovesse lasciare spazio all’altro Koné, Ismael, allora il dispiacere sarebbe eventualmente minore. In questo momento Manu è ai box, in attesa di smaltire del tutto la lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra subita nella sfida europea di ritorno poi persa contro il Bologna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, da Koné a Koné: se Manu va all'Inter, giallorossi su Ismael

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