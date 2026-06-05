Roma in Musica | La Capitale Suona con Silvestri

A Roma si svolge la prima edizione di “Roma in Musica”, un festival che propone concerti, jam session e talk in diverse location della città. La manifestazione, chiamata RIM, si svolge su più giorni e coinvolge artisti e appassionati di musica. L’evento si presenta come un’occasione per ascoltare musica dal vivo e partecipare a incontri dedicati al mondo musicale. La manifestazione si svolge in vari spazi distribuiti in tutta Roma.

Cosa: Prima edizione della manifestazione RIM – Roma in Musica, un festival diffuso con concerti, jam session e talk.. Dove e Quando: In tutti i quindici Municipi della capitale, con hub centrali a Piazza Navona e Parco Schuster, dal 7 al 13 giugno 2026.. Perché: Per riscoprire la città attraverso una rassegna completamente gratuita sotto la sapiente direzione artistica di Daniele Silvestri.. La Città Eterna si prepara a cambiare veste, abbandonando per una settimana il consueto brusio metropolitano per trasformarsi in un immenso, vibrante palcoscenico a cielo aperto. Dal 7 al 13 giugno 2026, la capitale sarà infatti il teatro della prima,... 🔗 Leggi su Ezrome.it

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Dal 7 al 13 giugno arriva RIM - Roma in Musica: concerti, performance e talk in tutta la città con la direzione di #DanieleSilvestri. Tra gli ospiti: Cammariere, Tosca, Fresi, Gazzè. Programma nei Municipi. Info ow.ly/96f950Z7B4y #RIM2026 #RomaInMusica x.com

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