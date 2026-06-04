RIM - Roma in Musica | una settimana di eventi nei Municipi con la direzione di Daniele Silvestri

Da romatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da domenica 7 a sabato 13 giugno si svolge RIM - Roma in Musica, una manifestazione promossa da Roma Capitale. La direzione artistica è affidata a Daniele Silvestri. L’evento si svolge nei Municipi della città e comprende vari appuntamenti musicali. La manifestazione si conclude il 13 giugno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Da domenica 7 a sabato 13 giugno, va in scena RIM - Roma in Musica, la manifestazione promossa da Roma Capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri.Sette giorni in cui tutta la città si accende di sonorità e linguaggi diversi, in un percorso aperto che fa dialogare grandi nomi della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

A Roma Andreas, clochard, suona al piano del mercatino di San Silverio

Video A Roma Andreas, clochard, suona al piano del mercatino di San Silverio

Notizie e thread social correlati

Daniele Silvestri incanta il pubblico del teatro D'Annunzio. Oggi gran finale di Lievito con Rocco PapaleoAl teatro D'Annunzio si è svolto l'incontro con Daniele Silvestri, uno degli eventi più attesi della rassegna Lievito.

Elezioni Roma 2027, Sinistra civica ecologista: "Primarie nei municipi in cerca di nuovi candidati"Le elezioni comunali di Roma nel 2027 si avvicinano e la Sinistra civica ecologista ha annunciato che si terranno primarie in tutti i municipi dove...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web