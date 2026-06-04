RIM - Roma in Musica | una settimana di eventi nei Municipi con la direzione di Daniele Silvestri
Da domenica 7 a sabato 13 giugno si svolge RIM - Roma in Musica, una manifestazione promossa da Roma Capitale. La direzione artistica è affidata a Daniele Silvestri. L’evento si svolge nei Municipi della città e comprende vari appuntamenti musicali. La manifestazione si conclude il 13 giugno.
Da domenica 7 a sabato 13 giugno, va in scena RIM - Roma in Musica, la manifestazione promossa da Roma Capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri.Sette giorni in cui tutta la città si accende di sonorità e linguaggi diversi, in un percorso aperto che fa dialogare grandi nomi della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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