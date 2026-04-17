Natale di Roma 2026 | rievocazioni visite e musica per un weekend che celebra la Capitale

Il Natale di Roma 2026 si svolgerà in un weekend nel mese di aprile, dopo l'edizione passata che si era tenuta a Pasqua. L’evento prevede rievocazioni storiche, visite guidate e spettacoli musicali, coinvolgendo cittadini e visitatori lungo le strade della città. La celebrazione si concentrerà su un periodo più breve rispetto all’anno precedente, offrendo un calendario di iniziative concentrate in pochi giorni.

Dopo un’edizione coincisa con la Pasqua, vissuta in pieno clima di festa dai romani, il Natale di Roma 2026 cade nel pieno della settimana. Per questo la Capitale anticipa i festeggiamenti: gli eventi partiranno già dal weekend precedente al 21 aprile, offrendo a cittadini e visitatori molte più.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Natale di Roma: la Capitale festeggia 2779 anni tra storia, cultura e rievocazioniPer Roma il 21 aprile non è un giorno come gli altri: è il Dies Natalis Urbis, cioè il giorno in cui, secondo la tradizione, nel 753 a. Natale di Roma 2026, il 21 aprile concerti gratis e visite specialiRoma, 15 aprile 2026 – In occasione del 2779° anniversario della fondazione della città, Roma Capitale promuove per il 21 aprile, giorno del Natale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sito Istituzionale | 2779° Natale di Roma, tutti gli eventi in programma; 2779° NATALE DI ROMA; XXVI Edizione del Natale di Roma con il Gruppo Storico Romano; Natale di Roma 2026, tutti gli eventi nel fantastico appuntamento. Natale di Roma 2026: ecco il programma completo del 21 aprile con visite e concerti gratisNatale di Roma 2026, il 21 aprile Roma celebra il 2779° anniversario con cerimonie in Campidoglio, visite gratis e concerti diffusi nel centro. ilquotidianodellazio.it Natale di Roma 2026: quattro giorni di eventi gratuiti tra musica, arte e storiaDal 19 al 22 aprile Natale di Roma torna a celebrare la nascita dell’Urbe con un ricco programma di iniziative culturali gratuite diffuse in tutta Roma. funweek.it Per festeggiare il Natale di Roma diversi appuntamenti vi aspettano nel Sistema Musei di Roma Capitale. Sul territorio, l’attività Itinerari urbani: un percorso nella street art al Quadraro vi guiderà alla scoperta delle opere realizzate nel quartiere info bit.ly/4sFvS x.com Buongiorno da Roma, la Città Eterna è pronta a festeggiare il suo Natale. Dal 17 al 21 aprile si svolgerà la rappresentazione del Natale di Roma che per l'edizione 2026 ha come tema "Roma, città del diritto e dell’accoglienza" . Aprirà ufficialmente le celebr facebook