Roma il cuore del mondo | 80 anni di Vespa al Foro Italico
A Roma si celebra l’80° anniversario della Vespa al Foro Italico, con una parata di modelli storici e speciali. Durante l’evento saranno presentate edizioni limitate e rari esemplari della famosa motocicletta. La manifestazione si concentra sulla storia e l’evoluzione della Vespa, senza prevedere cambiamenti immediati nella mobilità urbana. L’iniziativa include esposizioni e sfilate di veicoli, coinvolgendo appassionati e collezionisti.
Come cambierà la mobilità urbana grazie alle nuove edizioni speciali?. Quali modelli rari sfileranno durante la grande parata romana?. Perché il design di D'Ascanio ha rivoluzionato la guida meccanica?. Cosa presenterà il Ministero dell'Economia per celebrare l'ottantesimo anno?.? In Breve Vespa Village presso lo Stadio dei Marmi dal 25 al 28 giugno 2026. Mostra fotografica di Giacomo Bretzel e moneta celebrativa del Ministero dell'Economia. Competizioni internazionali di Rally e Gimkana per i Vespa Club il 26 giugno. Oltre venti milioni di esemplari distribuiti in più di ottanta Paesi nel mondo. Roma si prepara al Vespa World Days: l’appuntamento per celebrare ottant’anni di un mito mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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