Roma il cuore del mondo | 80 anni di Vespa al Foro Italico

Notizia in breve

A Roma si celebra l’80° anniversario della Vespa al Foro Italico, con una parata di modelli storici e speciali. Durante l’evento saranno presentate edizioni limitate e rari esemplari della famosa motocicletta. La manifestazione si concentra sulla storia e l’evoluzione della Vespa, senza prevedere cambiamenti immediati nella mobilità urbana. L’iniziativa include esposizioni e sfilate di veicoli, coinvolgendo appassionati e collezionisti.