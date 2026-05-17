Dopo 50 anni dalla vittoria di Adriano Panatta, il tennis torna a riempire di entusiasmo il Foro Italico di Roma. In finale, Jannik Sinner ha superato Casper Ruud con i parziali di 64, 64, conquistando il titolo. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso e appassionato, che ha assistito a un incontro equilibrato e combattuto. La vittoria rappresenta un nuovo successo per il giovane tennista italiano, che ha portato a termine la finale nel secondo set.

Tempo di lettura: 2 minuti 50 anni dopo il trionfo di Adriano Panatta, il Foro Italico di Roma si è tinto di nuovo di azzurro con la vittoria di Jannik Sinner che in finale ha battuto un ostico Casper Ruud con il punteggio di 64, 64. Dopo un inizio di match abbastanza combattuto, il n. 1 del mondo ha ottenuto il break e chiuso il set senza particolari problemi. Copione più o meno simile nella seconda partita quando Sinner ha messo subito la testa avanti chiudendo con lo stesso punteggio (64). Per il 24enne si tratta del sesto Master 1000 consecutivo, impresa riuscita solo al serbo Novak Djokovic ma quando aveva 31 anni. Ma c’è di più: insieme a Rafa Nadal, il campione altoatesino è l’unico ad essersi aggiudicato nella stessa stagione i tre grandi tornei sulla terra rossa ( Montecarlo, Madrid e Roma). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sinner Re di Roma: 50 anni dopo un italiano trionfa al Foro Italico

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