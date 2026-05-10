Sinner riparte da Roma | Ofner ko e Foro Italico in delirio per il numero uno al mondo

Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d’Italia e conquista il primo turno al Foro Italico, battendo in due set Sebastian Ofner. La partita si conclude con una vittoria netta per il giocatore italiano, che si presenta in buona forma e dimostra di essere in controllo del match. La sua presenza nel torneo viene confermata e si prepara ad affrontare i prossimi incontri con fiducia.

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