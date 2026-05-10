Sinner riparte da Roma | Ofner ko e Foro Italico in delirio per il numero uno al mondo

Da trentotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d’Italia e conquista il primo turno al Foro Italico, battendo in due set Sebastian Ofner. La partita si conclude con una vittoria netta per il giocatore italiano, che si presenta in buona forma e dimostra di essere in controllo del match. La sua presenza nel torneo viene confermata e si prepara ad affrontare i prossimi incontri con fiducia.

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Il ritorno più atteso agli Internazionali d’Italia non tradisce le aspettative. Jannik Sinner debutta con autorità al Foro Italico, supera l’austriaco Sebastian Ofner in due set e manda un messaggio chiaro al torneo: il numero uno del mondo c’è, è in controllo e punta forte sul sogno romano. Sul.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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