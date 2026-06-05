Roma ha risposto presente | Futuro Nazionale esulta dopo l’evento con Roberto Vannacci

La sala era piena, con molti giovani tra il pubblico che ascoltavano attentamente. L’evento con Roberto Vannacci ha attirato numerosi partecipanti, creando un’atmosfera di entusiasmo. Gli organizzatori hanno descritto la partecipazione come “contagiosa”, sottolineando l’alto livello di coinvolgimento. La manifestazione si è svolta senza intoppi, con un’ampia presenza di pubblico e un clima di forte energia.

Sala gremita, forte partecipazione giovanile e un clima di entusiasmo che gli organizzatori definiscono “contagioso”. È il bilancio tracciato da Futuro Nazionale dopo l’iniziativa svoltasi nella Capitale con la partecipazione di Roberto Vannacci. In una nota diffusa al termine dell’evento, il movimento ha sottolineato il successo dell’appuntamento romano, evidenziando la presenza di numerosi cittadini e il coinvolgimento di molti giovani. Secondo Futuro Nazionale, l’incontro avrebbe confermato l’esistenza di una parte del Paese intenzionata a partecipare attivamente alla vita pubblica e a contribuire alla costruzione di una diversa prospettiva per l’Italia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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