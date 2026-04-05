La sede di Futuro Nazionale a Firenze è stata imbrattata con insulti indirizzati a Roberto Vannacci, e sulla saracinesca è comparso un messaggio che invita a farsi da parte. L’episodio è stato segnalato come un “atto squadrista”. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle eventuali indagini o sui soggetti coinvolti.

Inaugurata il 28 marzo e imbrattata con un insulto il 5 aprile. È quello che è successo alla sede di Firenze di Futuro Nazionale, partito guidato dal generale Roberto Vannacci. A rendere noto l’accaduto sono stati il segretario provinciale di Futuro Nazionale, Andrea Cuscito, e il segretario regionale, Tommaso Villa. I due politici commentano: “È stato un atto squadrista”. Imbrattata sede Futuro Nazionale, cosa è successo La denuncia di Futuro Nazionale Le polemiche per l'apertura della sede di Futuro Nazionale a Firenze Imbrattata sede Futuro Nazionale, cosa è successo Come riportato da La Nazione, la saracinesca dell’ingresso principale della sede di Firenze di Futuro Nazionale è stata imbrattata con una scritta rivolta a Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Imbrattata con insulti a Roberto Vannacci la sede di Futuro Nazionale a Firenze: "Atto squadrista"

Firenze, imbrattata la neonata sede di Futuro Nazionale. L’attacco a Vannacci: “Remigra nelle fogne”Firenze, 5 aprile 2026 – A pochi giorni dalla sua inaugurazione, e dalle manifestazioni di contrarietà andate in scena in piazza, è stata imbrattata...

Futuro Nazionale in Puglia: inaugurata la sede di Santeramo del movimento fondato da Roberto VannacciHa aperto a Santeramo in Colle la prima sede fisica di Futuro Nazionale, il neo partito politico fondato da Roberto Vannacci.

Vannacci, Futuro Nazionale e le ‘ronde’ a Firenze: è polemicaRoberto Vannacci (Foto LaPresse/Roberto Monaldo) È polemica a Firenze su Roberto Vannacci e Futuro ... msn.com

Migranti, Vannacci: Remigrazione fenomeno naturale. Da platea Montecatini insulti a BoldriniMontecatini (Pt), 15 mar. (askanews) - Ci dicono che gli immigrati ci pagheranno la pensione. Roberto Vannacci scandisce la frase sul palco del Teatro Verdi di Montecatini, mentre sul maxi schermo ... notizie.tiscali.it