Vibo Valentia gazebo di Futuro Nazionale con Roberto Vannacci | raccolta firme e nuovi tesserati

Sabato mattina a Vibo Valentia, si è tenuto il primo gazebo di “Futuro Nazionale” con la presenza del generale Roberto Vannacci. Durante l’evento, sono state raccolte firme e sono stati iscritti nuovi tesserati. La manifestazione ha coinvolto sostenitori e simpatizzanti dell’iniziativa politica, che si sono riuniti per esprimere il loro supporto. L'iniziativa ha avuto luogo in una zona centrale della città, attirando un numero variabile di partecipanti.

Sabato mattina di mobilitazione politica a Vibo Valentia, dove si è svolto il primo gazebo di “Futuro Nazionale”, iniziativa che ha visto la partecipazione di sostenitori e simpatizzanti del generale Roberto Vannacci. Tra gli animatori il dirigente vannacciano Mino De Pinto. L’appuntamento, organizzato nel corso della mattinata, ha rappresentato un primo momento pubblico di incontro sul territorio per il progetto politico legato al generale Vannacci. Durante l’iniziativa sono state raccolte firme e registrate nuove adesioni, in un clima che i partecipanti hanno definito di forte entusiasmo e partecipazione. Secondo quanto emerso nel corso dell’evento, l’obiettivo è quello di rafforzare una proposta politica che punta su temi come la sicurezza, la difesa dei valori tradizionali, il sostegno alle famiglie e alle imprese italiane.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia, gazebo di Futuro Nazionale con Roberto Vannacci: raccolta firme e nuovi tesserati Nasce il Comitato Costituente Futuro Nazionale Vibo Valentia 322 di Roberto VannacciA Vibo Valentia, è nato con entusiasmo il Comitato Costituente Futura Nazionale Vibo Valentia 322 di Roberto Vannacci, un’iniziativa vibrante che... Leggi anche: Imbrattata con insulti a Roberto Vannacci la sede di Futuro Nazionale a Firenze: "Atto squadrista"