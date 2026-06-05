Roma frode internazionale da 60 milioni con società fantasma | arrestata 42enne

Una donna di 42 anni è stata arrestata a Roma nell’ambito di un’indagine su una frode internazionale da 60 milioni di euro. La donna era ricercata dal Lussemburgo, dove si sospetta abbia avuto un ruolo attivo in una rete di società fantasma coinvolte in operazioni fraudolente. L’indagine ha portato all’arresto e alla scoperta di attività illecite che coinvolgevano più paesi. Le autorità italiane hanno eseguito il provvedimento di custodia cautelare.

(Adnkronos) – Era ricercata dal Lussemburgo per la sua attiva partecipazione in una maxi frode a livello internazionale la donna arrestata dalla Polizia di Stato a Roma, rintracciata nel quartiere Trionfale grazie alla collaborazione delle Autorità lussemburghesi, dello Scip – Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e della Squadra Mobile capitolina. Gli inquirenti lussemburghesi,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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