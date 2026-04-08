A Barletta, le autorità hanno sequestrato più di 11 milioni di euro a due amministratori e un socio di una società coinvolta in una frode fiscale internazionale. L’indagine ha portato al sequestro di un importo complessivo di oltre 30 milioni di euro, con collegamenti tra Francia, Spagna e Trani. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia su pratiche di evasione fiscale transnazionale.

Oltre 11 milioni di euro sequestrati a seguito di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza, che ha coinvolto 2 amministratori e 1 socio di società accusati di frode fiscale tramite l’utilizzo di soggetti esteri collegati agli indagati. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Trani e disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari, è stato eseguito nei confronti di imprese gestite da residenti nella provincia BAT, ma formalmente costituite all’estero, con l’obiettivo di sottrarsi al pagamento delle imposte in Italia. Le indagini e il sequestro preventivo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il sequestro preventivo, finalizzato anche alla confisca per equivalente, ha riguardato 2 società sottoposte a verifica fiscale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Barletta, maxi frode fiscale da 30 milioni con società in Francia e Spagna: sequestro record

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