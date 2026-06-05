Roma esci sabato o domenica? Ecco dove rischi traffico chiusure e bus deviati

Nel fine settimana, le strade intorno al Circo Massimo saranno chiuse o deviate a causa del concerto di Cesare Cremonini, in programma sabato e domenica. Le variazioni alla viabilità sono già in atto e coinvolgono anche le linee di trasporto pubblico. Chi si sposta in zona in quei giorni deve aspettarsi traffico intenso e possibili disagi ai mezzi di trasporto.

Roma, 5 giugno 2026 – Il concerto di Cesare Cremonini, in programma al Circo Massimo, è l’evento principale del weekend che modificherà viabilità e trasporto pubblico dell’area, con chiusure e deviazioni già in corso ( leggi l’articolo dedicato ). Ecco altre informazioni per muoversi in città sabato 6 e domenica 7 giugno. Sabato 6 giugno. Dalle 18 alle 20 si svolge una manifestazione con corteo che, partendo da piazza dell’Aracoeli, giungerà in piazza del Campidoglio percorrendo la cordonata capitolina. Predisposto un idoneo servizio di viabilità che prevede la possibile temporanea interdizione del traffico veicolare.. Dalle 19:30 alle 21, manifestazione itinerante. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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