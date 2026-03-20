Maratona di Roma 2026 | orari e percorso domenica 22 marzo strade chiuse e bus deviati

La maratona di Roma 2026 si terrà domenica 22 marzo, con partenza e arrivo nel centro storico della città. Per l’evento, alcune strade saranno chiuse al traffico e i servizi di bus subiranno deviazioni. La giornata sarà caratterizzata anche dalla stracittadina di sabato 21 marzo, che coinvolgerà diverse zone della capitale. Tutti i dettagli sui percorsi e gli orari sono stati comunicati ufficialmente.