Maratona di Roma 2026 | orari e percorso domenica 22 marzo strade chiuse e bus deviati
La maratona di Roma 2026 si terrà domenica 22 marzo, con partenza e arrivo nel centro storico della città. Per l’evento, alcune strade saranno chiuse al traffico e i servizi di bus subiranno deviazioni. La giornata sarà caratterizzata anche dalla stracittadina di sabato 21 marzo, che coinvolgerà diverse zone della capitale. Tutti i dettagli sui percorsi e gli orari sono stati comunicati ufficialmente.
Strade chiuse e bus deviati per la maratona di domenica 22 marzo e la stracittadina di sabato 21: il percorso e tutti gli orari della Run Rome Marathon. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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