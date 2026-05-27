Roma prove generali per la parata del 2 Giugno | chiusure e bus deviati nella notte tra venerdì e sabato

Nella notte tra venerdì e sabato, nel centro di Roma, sono previste chiusure stradali e deviazioni dei mezzi pubblici per le prove generali della parata militare del 2 giugno. La manifestazione si svolge in occasione dell’80esimo anniversario della proclamazione della Repubblica.

Roma, 27 maggio 2026 – Notte di chiusure e deviazioni nel Centro di Roma per le prove generali della parata militare del 2 Giugno, organizzata in occasione dell’ 80esimo anniversario della proclamazione della Repubblica. Dalle 21 di venerdì alle 5:30 di sabato, truppe e mezzi saranno inizialmente schierati tra viale delle Terme di Caracalla, Porta Ardeatina e piazza Numa Pompilio. Da qui partirà il percorso delle prove, che interesserà alcune delle principali strade dell’area archeologica centrale. Il passaggio è previsto lungo via dei Fori Imperiali, piazza Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, ancora via dei Fori Imperiali, quindi piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca e via del Circo Massimo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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