Il centrodestra a Roma deciderà il nome del candidato dopo l’estate, secondo quanto dichiarato da Rocca. Restano ancora da definire le candidature ufficiali, mentre i programmi politici sono in fase di elaborazione. La scelta del candidato sarà annunciata nei prossimi mesi, ma al momento non ci sono dettagli sui contenuti della futura strategia elettorale. La decisione definitiva arriverà solo dopo l’estate, senza indicazioni sui nomi ancora in corsa.

Chi sarà il volto scelto per guidare la sfida comunale?. Quali programmi politici guideranno la strategia del centrodestra?. Perché Rocca ha escluso categoricamente la candidatura a sindaco?. Come cambierà il rapporto tra Regione e Comune dopo la scelta?.? In Breve Annuncio durante la firma del protocollo per la riqualificazione dell'area di Malagrotta. Scelta del candidato prevista dopo l'estate o entro la fine dell'anno. Rocca esclude candidatura personale per restare presidente della Regione Lazio. Focus della coalizione su programmi politici e continuità tra Regione e Comune. Il centrodestra cerca la guida per Roma: il nome del candidato arriverà dopo l’estate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ameve.eu - Roma, centrodestra: il nome del candidato dopo l’estate secondo Rocca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Centrosinistra unito su un nome: Giacomo Bovolenta

Notizie e thread social correlati

Secondo voi sarà Lupi il candidato del centrodestra a Milano?Si discutono le possibilità di un candidato di centrodestra che potrebbe rappresentare il fronte alle prossime elezioni comunali a Milano.

“Obbligatorio indicare il nome del candidato premier”: il nuovo testo della legge elettorale del centrodestraIl nuovo testo della legge elettorale del centrodestra prevede che sia obbligatorio indicare il nome del candidato premier.

Temi più discussi: Roma 2027, un anno alla sfida: il centrodestra cerca ancora un nome, il centrosinistra litiga su come vincere; Elezioni Roma 2027, riunione fiume di FdI. Sul tavolo tre nomi, la scelta entro l'estate; A Roma il centrodestra alla ricerca del candidato anti-Gualtieri rischia un nuovo vicolo cieco; FdI apre a Calenda per Roma e Milano: Ce la giochiamo.

A Vercelli il meloniano Gilardino, presidente uscente della Provincia, sta trattando per un listone trasversale in nome di un patto del territorio. Maretta ne centrodestra, soprattutto nella Lega che vedrebbe decurtare la propria rappresentanza x.com

Vannacci, il fattore X che sposta gli equilibri del centrodestraC’è grande attesa a Roma per la prima di Roberto Vannacci. L’eurodeputato leader di Futuro Nazionale si è trasformato, in pochi mesi, in un fenomeno da analizzare nello scenario che andrà a ... affaritaliani.it

A Roma il centrodestra alla ricerca del candidato anti-Gualtieri rischia un nuovo vicolo ciecoUna riunione inconcludente e un'unica quasi certezza: non deve essere un civico. Fabio Rampelli si è detto disponibile, ma c'è chi, tra i Fratelli, vorrebbe lanciare Roberta Angelilli. La Lega preme p ... ilfoglio.it