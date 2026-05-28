Obbligatorio indicare il nome del candidato premier | il nuovo testo della legge elettorale del centrodestra

Il nuovo testo della legge elettorale del centrodestra prevede che sia obbligatorio indicare il nome del candidato premier. Il premio di maggioranza aumenta al 42%, mentre il numero massimo di deputati e senatori assegnati alla coalizione vincente scende rispettivamente a 220 e 113. Se nessuna coalizione raggiunge il 42%, non si terrà un ballottaggio.

Il premio di maggioranza sale al 42%, il tetto massimo di deputati e senatori per la coalizione vincente scende a 220 e 113 e niente ballottaggio se nessuno arriva al 42%. Ma soprattutto, ogni lista dovrà avere il nome del candidato premier. Sono alcune delle norme inserite nel nuovo testo della legge elettorale presentato dal centrodestra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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