Fiumicino maxi-frode da 50 milioni nel settore dei carburanti

A Fiumicino si è conclusa un’indagine che ha portato alla scoperta di una frode nel settore dei carburanti, con un danno stimato in oltre cinquanta milioni di euro. L’operazione ha smascherato un meccanismo illecito diffuso nel mercato petrolifero, che coinvolgeva diverse attività illegali volte a sottrarre risorse all’erario. L’indagine ha portato all’identificazione di soggetti coinvolti e alla confisca di ingenti somme di denaro.

Fiumicino, 4 maggio 2026 – Il sipario cala su un’operazione finanziaria da oltre cinquanta milioni di euro, confermando la legittimità della pretesa erariale contro un meccanismo fraudolento radicato nel mercato petrolifero. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 12, ha rigettato il ricorso presentato da una Srl con sede legale a Fiumicino, titolare di un deposito fiscale di prodotti energetici. Al centro della controversia, un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2018 che contesta oltre 17 milioni di euro di IVA non versata, a cui si aggiungono sanzioni per quasi 30 milioni e interessi milionari. La vicenda trae origine dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Roma, che hanno svelato un complesso sistema di frodi basato sull’interposizione di società “cartiere”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Maxi frode IVA da 500 milioni nel settore informatico: sequestri per 32 milioni tra Napoli e CasertaIl provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e riguarda cinque società ritenute coinvolte in un... Leggi anche: Scoperta maxi frode fiscale nel settore informatico, sequestro da 32 milioni Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Fiumicino, maxi-frode da 50 milioni nel settore dei carburanti. Maxi sequestro da oltre 30 milioni di euro: scoperta una frode fiscale nella grande distribuzioneNAPOLI - La Procura di Napoli Nord, insieme al Nucleo di Polizia Economico?Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, ha portato alla luce una vasta Maxi sequestro da oltre 30 milioni di euro: sc ... marigliano.net Maxi frode dei supermercati da 166 milioni di euro, scattano sequestri a NapoliLa Guardia di Finanza avrebbe scoperto una frode da 166 milioni di euro da parte di una società legata a una catena di supermercati ... quifinanza.it