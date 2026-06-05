Roma 3,5 tonnellate di rifiuti pericolosi su un camion | il sequestro ad Appio Latino
Un camion con 3,5 tonnellate di rifiuti pericolosi e speciali è stato sequestrato dalla Polizia Locale di Roma nel quartiere Appio Latino. Il veicolo trasportava i rifiuti senza autorizzazioni e in modo illecito. L’intervento è avvenuto durante un controllo di routine. I materiali sono stati posti sotto sequestro e il veicolo è stato rimosso. Le autorità stanno verificando l’origine dei rifiuti e le eventuali responsabilità.
Roma, 5 giugno 2026 – Un autocarro carico di rifiuti speciali e pericolosi trasportati illegalmente è stato intercettato dalla Polizia Locale di Roma Capitale nel quartiere Appio Latino. Al termine degli accertamenti, il mezzo e l’intero carico sono stati sequestrati. Denunciato il conducente, un cittadino italiano di 40 anni. L’intervento rientra nell’attività di contrasto agli illeciti ambientali portata avanti dagli agenti del Gruppo Pronto Intervento Traffico, impegnati nei controlli sul territorio. Il controllo nell’Appio Latino. Durante il servizio, gli agenti hanno fermato un Iveco Daily che trasportava circa 3,5 tonnellate di rifiuti speciali, in parte anche di natura pericolosa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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