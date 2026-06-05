Roma 3,5 tonnellate di rifiuti pericolosi su un camion | il sequestro ad Appio Latino

Notizia in breve

Un camion con 3,5 tonnellate di rifiuti pericolosi e speciali è stato sequestrato dalla Polizia Locale di Roma nel quartiere Appio Latino. Il veicolo trasportava i rifiuti senza autorizzazioni e in modo illecito. L’intervento è avvenuto durante un controllo di routine. I materiali sono stati posti sotto sequestro e il veicolo è stato rimosso. Le autorità stanno verificando l’origine dei rifiuti e le eventuali responsabilità.