Roma Partigiano infame | striscioni contro il 25 aprile ad Appio Latino

Nella mattinata di venerdì 24 aprile, alcuni striscioni sono stati affissi nell’area di Appio Latino a Roma. Questi striscioni riportano scritte offensive rivolte al 25 aprile, giorno della Liberazione. Nessuna altra persona o ente è stato coinvolto nelle azioni di questa mattina. La polizia sta indagando per identificare chi ha appeso i messaggi. Finora non sono stati segnalati danni o incidenti legati a quanto accaduto.

Roma, 24 aprile 2026 – Striscioni offensivi contro il 25 aprile sono comparsi nella mattinata di venerdì 24 aprile nell’area dell’ Appio Latino, a Roma. I teli riportavano la frase “25 aprile: partigiano infame”, un messaggio rivolto contro la memoria della Liberazione e della Resistenza, alla vigilia della ricorrenza nazionale. Le segnalazioni sono arrivate da alcuni cittadini della zona. Gli striscioni sono stati notati soprattutto tra piazza Epiro e le strade vicine. Il telo più grande è stato affisso all’ingresso del mercato Latino di piazza Epiro, mentre altri striscioni di dimensioni più piccole sono comparsi anche a piazza Tarquinia, a breve distanza dall’area del mercato.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate "Partigiano infame". A Roma striscioni fascisti alla vigilia del 25 aprileRoma si è svegliata con l'insulto di ignoti al ricordo della Liberazione dall'occupazione nazifascista e alla Resistenza italiana. Neofascisti attaccano manifesti a Roma contro il 25 aprile: “Partigiano infame”Manifesti con scritte contro i partigiani sono apparse a piazza Epiro e piazza Tarquinia a Roma in vista del 25 aprile, Festa della Liberazione. Contenuti e approfondimenti Partigiano infame. A Roma striscioni offensivi alla vigilia del 25 aprileAlla vigilia della festa della Liberazione, quando a Roma si terranno le celebrazioni e il tradizionale corteo, al quartiere Appio Latino di Roma, nel territorio del Municipio VII, sono comparse nella ... rainews.it Partigiano infame, a Roma spunta la scritta contro il 25 aprile. Lo sdegno della CGIL25 aprile, partigiano infame. Questa la scritta comparsa in diverse piazze di Roma del municipio VII, in zona San Giovanni-Appio Latino, come nel caso di quelle al mercato di piazza Epiro e a piazza ... blitzquotidiano.it