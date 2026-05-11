Dichiarava metallo ma nel camion c’erano 24 tonnellate di rifiuti industriali | maxi sequestro a Ponte Chiasso
Durante un controllo congiunto tra l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza al valico di Ponte Chiasso, è stato sequestrato un carico di oltre 24 tonnellate di cenere di zinco, dichiarato in dogana come materiale ferroso. Il materiale, secondo le documentazioni presentate, avrebbe avuto un’origine e una destinazione legittime, ma le verifiche hanno portato alla scoperta che si trattava di rifiuti industriali.
Un carico da oltre 24 tonnellate di cenere di zinco, dichiarato in dogana come semplice materiale ferroso, è stato sequestrato nei giorni scorsi al valico di Ponte Chiasso durante un controllo congiunto tra Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza.Il mezzo fermato era un autoarticolato.🔗 Leggi su Quicomo.it
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