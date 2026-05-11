Dichiarava metallo ma nel camion c’erano 24 tonnellate di rifiuti industriali | maxi sequestro a Ponte Chiasso

Durante un controllo congiunto tra l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza al valico di Ponte Chiasso, è stato sequestrato un carico di oltre 24 tonnellate di cenere di zinco, dichiarato in dogana come materiale ferroso. Il materiale, secondo le documentazioni presentate, avrebbe avuto un’origine e una destinazione legittime, ma le verifiche hanno portato alla scoperta che si trattava di rifiuti industriali.

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