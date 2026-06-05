Rolex rapinati ai ragazzi di Roma nord condannato a 6 anni e 4 mesi il figlio del parlamentare

Un giovane di 22 anni, figlio di un deputato di Fratelli d’Italia, è stato condannato a sei anni e quattro mesi per aver rapinato e tentato di estorcere un coetaneo nella zona Nord di Roma. La vicenda riguarda il furto di un orologio Rolex ai danni di un ragazzo. La sentenza è stata emessa dopo il processo. La rapina si è verificata in un'area frequentata dalla movida giovanile.

È stato condannato a sei anni e quattro mesi Tancredi Antoniozzi, il figlio ventiduenne del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo Antoniozzi, con l'accusa di rapina e tentata estorsione ai danni di un coetaneo della Roma bene. Con la sentenza il gup di Roma, dopo il processo con rito abbreviato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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