La Procura di Roma ha richiesto una pena di sei anni e sei mesi di reclusione per Tancredi Antoniozzi, figlio di un deputato di Fratelli d’Italia. Secondo le indagini, l’imputato, insieme ad altri tre persone, avrebbe rubato un orologio Rolex a un conoscente in via Cavalier D’Arpino, nel quartiere Parioli. La vicenda riguarda un episodio di furto avvenuto nella capitale, con coinvolgimento di più soggetti.

Secondo i pm, Tancredi Antoniozzi, aiutato da altri tre imputati, avrebbe sottratto un Rolex a un conoscente in via Cavalier D’Arpino, quartiere Parioli La procura di Roma ha chiesto una condanna a 6 anni e mezzo perTancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio deldeputato di Fratelli d’ItaliaAlfredo Antoniozzi, con l’accusa dirapina, minacce e tentata estorsioneai danni di coetanei della Roma bene. Secondo l’accusa, il giovane, aiutato da altri tre imputati, avrebbesottratto un Rolexa un conoscente in via Cavalier D’Arpino, quartiere Parioli. L’accusato, al momento agli arresti domiciliari dopo essere stato arrestato il 5 aprile del 2025, non avrebbe dunque agito da solo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Furti di Rolex a Roma, la Procura chiede 6 anni e mezzo per il figlio del deputato FdI Antoniozzi

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