Roland Garros oggi Zverev-Mensik – Diretta

Oggi si tengono le semifinali di Roland Garros 2026. Alexander Zverev affronta Jakub Mensik in diretta TV e streaming. Il vincitore di questa partita incontrerà in finale uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. La sfida si svolge nel penultimo atto del torneo di Parigi.

(Adnkronos) – È il giorno delle semifinali del Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 5 giugno, Alexander Zverev sfida Jakub Mensik – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dello Slam di Parigi, con il vincente che se la vedrà in finale con uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il tedesco arriva al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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LA QUIETE PRIMA DELLA TEMPESTA: CHI VINCERÀ IL ROLAND GARROS ZVEREV, MENSIK, COBOLLI O ARNALDI

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