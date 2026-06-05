Roland Garros oggi semifinale Cobolli-Arnaldi | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi si gioca la semifinale di Roland Garros tra Cobolli e Arnaldi. La partita si svolge nel rispetto del calendario e sarà trasmessa in diretta televisiva. I precedenti tra i due tennisti non sono numerosi, ma entrambi sono stati protagonisti di qualificazioni recenti. L’orario di inizio è stato comunicato dagli organizzatori e la partita si svolge sulla terra battuta del torneo francese. La sfida rappresenta un passo importante per i due giovani italiani.

(Adnkronos) – Derby azzurro in semifinale al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 5 giugno, Flavio Cobolli sfida Matteo Arnaldi – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dello Slam di Parigi, in una sfida che, comunque vada, garantirà all'Italia di avere un tennista azzurro in finale per il secondo anno consecutivo, dopo Jannik. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Roland Garros 2026 Semifinale: Arnaldi vs Cobolli | in Diretta su NOVE!

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Parigi parla sempre più italiano Oggi Cobolli, Berrettini e Arnaldi si giocano un posto in semifinale. E una certezza c’è già: un azzurro sarà tra i migliori quattro del Roland Garros Forza Azzurri #Tennis #RolandGarros #Cobolli #Berrettini x.com

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