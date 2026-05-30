Roland Garros oggi Cobolli-Tien | orario precedenti e dove vederla

Il tennista italiano Flavio Cobolli affronta oggi al Roland Garros il giocatore americano Learner Tien nel terzo turno del torneo. La partita si gioca sabato 30 maggio. Cobolli-Tien è uno dei match in programma nella giornata del torneo sulla terra rossa parigina. La sfida si svolge nel contesto dello Slam francese, con l'italiano che cerca di avanzare ulteriormente nel torneo. La partita sarà visibile su canali e piattaforme ufficiali dedicati all’evento.

(Adnkronos) – Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, sabato 30 maggio, l'azzurro affronta l'americano Learner Tien nel terzo turno dello Slam francese. Cobolli è reduce dal successo in tre set contro il cinese Wu Yibing, mentre lo statunitense ha battuto l'argentino Diaz Acosta nel secondo turno del torneo. Ecco orario, precedenti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Roland-Garros 2026 - Flavio Cobolli: Questa è la mia superficie, dovrò sfruttarla

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