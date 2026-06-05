Roland Garros oggi Cobolli-Arnaldi | la semifinale tra in diretta anche gratis in chiaro | Orario e dove vederla in tv e streaming

Oggi si disputa la prima semifinale di un torneo del Grande Slam con due italiani in campo. La partita sarà trasmessa in diretta anche in chiaro e gratuitamente, permettendo a tutti di seguirla senza abbonamenti. L’orario e le modalità di visione sono disponibili per chi desidera seguire l’incontro in televisione o streaming. Si tratta di un evento senza precedenti nella storia di questo tipo di competizioni.

La storica prima semifinale Slam con due italiani in campo è visibile per tutti gratis e in chiaro. Il match tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi in programma oggi nel prima delle ore 19 al Roland Garros sarà infatti trasmesso anche gratuitamente sul canale Nove del digitale terrestre e non solo su Eurosport. Il match si gioca oggi, venerdì 5 giugno, nella sessione serale del Philippe – Chatrier, e vede di fronte le due rivelazioni del torneo sfidarsi nel penultimo atto del torneo: comunque andrà, l’Italia avrà un rappresentante nella finale di domenica, nonostante l’assenza di Jannik Sinner. Cobolli arriva alla sfida dopo dei mesi in crescendo e vuole definitivamente consacrarsi nell’élite del tennis: vincendo infatti si assicurerebbe la top 10. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Roland Garros 2026 Semifinale: Arnaldi vs Cobolli | in Diretta su NOVE!

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