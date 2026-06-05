roland garros oggi il derby cobolli arnaldi quando e dove vederla

Oggi si disputa al Roland Garros il derby italiano in semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. La partita si gioca sulla terra battuta del torneo francese e sarà possibile seguirla in diretta streaming o su canali dedicati. La sfida rappresenta un confronto tra due giovani tennisti italiani che si sono qualificati alla fase conclusiva del torneo. Dopo la vittoria nel doppio misto di ieri, il focus è ora sulla sfida tra Cobolli e Arnaldi.

Tennis italiano sempre più protagonista al Roland Garros. Dopo la vittoria al doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori, oggi è il turno del derby italiano in semifinale fra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni al Roland Garros, dopo la sfida tutta spagnola fra Rafael Nadal e David Ferrer nel 2012 conclusasi con la vittoria del maiorchino. "La mia prima semifinale in uno Slam è un sogno che si realizza", ha dichiarato Cobolli dopo il successo nei quarti contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Il suo miglior risultato in uno Slam certifica la sua crescita e il consolidato status di top player. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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