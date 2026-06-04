Cobolli-Arnaldi è anche in chiaro quando e dove vedere il derby azzurro del Roland Garros

Il 4 giugno 2026, a Parigi, si disputa la finale del Roland Garros tra due tennisti italiani. È la prima volta nella storia che due giocatori di nazionalità italiana si sfidano per il titolo del torneo. La partita si svolge sui campi in terra battuta del complesso sportivo, con in palio il trofeo più ambito del torneo. La sfida attira l’attenzione di appassionati e media internazionali.

Parigi, 4 giugno 2026 - Per la prima volta nella storia, due italiani si affrontano con in palio la finalissima del Roland Garros. Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi sono pronti a sfidarsi domani sulla terra rossa parigina per raggiungere il traguardo più importante delle rispettive carriere. Nessuno dei due infatti ha mai disputato l'atto conclusivo di un torneo del Grande Slam fino a questo momento. Il toscano ha alle spalle l'affermazione in rimonta ai danni del canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 4, e nel corso della competizione ha già eliminato un connazionale ( Andrea Pellegrino al primo turno), mentre il ligure ha strappato il pass per la semifinale dopo il ritiro di Matteo Berrettini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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La sfortuna di BERRETTINI e la bravura di ARNALDI e COBOLLI |

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