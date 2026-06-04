Roland Garros 2026 Cobolli-Arnaldi in chiaro in tv | orario e dove vederla

Da lapresse.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 5 giugno alle ore 19, si svolgerà la semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi al Roland Garros 2026. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, attirando l’attenzione degli appassionati italiani. Entrambi i tennisti italiani si sfideranno sul campo principale del torneo, con la sfida che prevede un confronto diretto tra i due giovani talenti. La partita sarà visibile sui canali dedicati al torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è grande attesa per la semifinale azzurra tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi al Roland Garros 2026, in programma venerdì 5 giugno (alle ore 19.00) sul Philippe-Chatrier. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni allo Slam di Parigi. L’unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafael Nadal e David Ferrer nel 2012, vinto dal maiorchino. All chasing a maiden Grand Slam title? #RolandGarros pic.twitter.com8gV8Nv3BLb — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2026 Cobolli verso la top 10. Classifica alla mano il favorito è il romano  Cobolli, che sarà il settimo top 10 italiano nella storia del ranking Atp se raggiungerà la finale o se perderà in semifinale a patto che Jakub Mensik non vinca il titolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

roland garros 2026 cobolli arnaldi in chiaro in tv orario e dove vederla
© Lapresse.it - Roland Garros 2026, Cobolli-Arnaldi in chiaro in tv: orario e dove vederla
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roland Garros 2026 p. 9: Cobolli trascina lItalia in finale!

Video Roland Garros 2026 p. 9: Cobolli trascina lItalia in finale!

Notizie e thread social correlati

Quando si gioca Cobolli-Arnaldi, Roland Garros 2026: orario semifinale, tv, streaming, ipotesi in chiaroFlavio Cobolli ha raggiunto le semifinali di Roland Garros 2026, la sua prima volta tra i quattro migliori in un torneo dello Slam.

Dove vedere in tv Cobolli-Arnaldi, Roland Garros 2026: ufficiale l’orario! Programma, canale, streamingIl 5 giugno, nella semifinale di Roland Garros 2026, si sfideranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi sul Philippe Chatrier.

Temi più discussi: Flavio Cobolli oggi al Roland Garros 2026: vittoria su Felix Auger-Aliassime e va in semifinale, un italiano in finale · Tennis ATP; Mi sono cag*to sotto: Cobolli trema, resiste e poi vola per la prima volta ai quarti del Roland Garros; Roland Garros 2026, un italiano in finale: la favola (e la semifinale) di Arnaldi e Cobolli: dall'Under 14 a Parigi. Berrettini si ritira in lacrime: Triste e deluso; Quote Cobolli vincente Roland Garros secondo Slam 2026.

roland garros roland garros 2026 cobolliRoland Garros 2026, Cobolli-Arnaldi in chiaro in tv: orario e dove vederlaC'è grande attesa per la semifinale azzurra tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi al Roland Garros 2026, in programma venerdì 5 giugno (alle ore 19.00) sul ... lapresse.it

roland garros roland garros 2026 cobolliCobolli-Arnaldi, orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale del Roland GarrosSarà derby azzurro al penultimo atto dello Slam di Parigi: in palio la finale sulla terra rossa francese, a cui prenderà parte uno dei due tennisti italiani ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web