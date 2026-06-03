Cobolli-Arnaldi streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere semifinale Roland Garros

La semifinale di Roland Garros si svolgerà venerdì 5 giugno a Parigi, con orario ancora da comunicare. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e disponibile anche in streaming gratuito. La data segna un momento importante per il tennis italiano, con l’attenzione rivolta all’evento e alla possibilità di seguire l’incontro senza costi aggiuntivi. La programmazione sarà comunicata nelle prossime ore.

Venerdì 5 giugno (con orario da definire) Parigi si prepara a vivere una delle pagine più inattese e significative del tennis italiano recente. Sul “Philippe-Chatrier” andrà in scena una semifinale dal sapore interamente azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, con in palio l’accesso alla finale del Roland Garros. Un incrocio che certifica la crescita. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Berrettini-Arnaldi, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere quarti di finale Roland Garros. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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