Roland Garros non si gioca il derby italiano | Arnaldi si ritira per un virus Cobolli è in finale contro Zverev

Flavio Cobolli vola in finale al Roland Garros senza scendere in campo. La semifinale tutta italiana contro Matteo Arnaldi non si è disputata a causa del forfait del tennista ligure, costretto a rinunciare per un virus. L’annuncio è stato dato dagli organizzatori dello Slam parigino durante una conferenza stampa. Gli spettatori presenti saranno rimborsati. Cobolli, romano, contenderà il titolo domenica al tedesco Alexander Zverev. «Non era quello che volevo ma da ieri sera ho cominciato a non sentirmi benissimo. A cena ho iniziato ad avere male di stomaco. Mi sono svegliato all’una ho vomitato. Ho provato a dormire ma non dormivo. Alle sei del mattino ho vomitato di nuovo. 🔗 Leggi su Open.online

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COBOLLI si impone nel derby italiano ma PELLEGRINO non sfigura | HIGHLIGHTS | Roland Garros 2026

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