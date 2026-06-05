Roland Garros non si gioca il derby italiano | Arnaldi si ritira per un virus Cobolli è in finale contro Zverev
Matteo Arnaldi si è ritirato dal match a Roland Garros a causa di un virus, evitando lo scontro diretto con Flavio Cobolli. Cobolli, invece, ha raggiunto la finale del torneo. La partita tra i due italiani non si giocherà, lasciando Cobolli in finale contro Zverev.
Flavio Cobolli vola in finale al Roland Garros senza scendere in campo. La semifinale tutta italiana contro Matteo Arnaldi non si è disputata a causa del forfait del tennista ligure, costretto a rinunciare per un virus. L’annuncio è stato dato dagli organizzatori dello Slam parigino durante una conferenza stampa. Gli spettatori presenti saranno rimborsati. Cobolli, romano, contenderà il titolo domenica al tedesco Alexander Zverev. «Non era quello che volevo ma da ieri sera ho cominciato a non sentirmi benissimo. A cena ho iniziato ad avere male di stomaco. Mi sono svegliato all’una ho vomitato. Ho provato a dormire ma non dormivo. Alle sei del mattino ho vomitato di nuovo. 🔗 Leggi su Open.online
Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.
COBOLLI si impone nel derby italiano ma PELLEGRINO non sfigura | HIGHLIGHTS | Roland Garros 2026
Notizie e thread social correlati
Roland Garros, il dramma di Berrettini: si ritira contro Arnaldi. Un italiano sarà in finaleMatteo Berrettini si è ritirato nei quarti di finale di Roland Garros contro Matteo Arnaldi, con il punteggio di 7-5 5-2.
Roland Garros, derby italiano da sogno: Cobolli e Arnaldi si giocano la finale. Dove vedere il match in tvNel torneo di Roland Garros, Cobolli e Arnaldi si sfidano in un derby italiano per la finale.
Temi più discussi: Il francese Rinderknech di sera, Sinner alle 12. Perché fare giocare il n. 1 al mondo sotto il sole?; Roland Garros, tutto quello che è successo fino ai quarti di finale; Un quarto di finale clamoroso tra due italiani al Roland Garros; Roland Garros, perché non c'è l'occhio di falco? L'unico torneo senza la tecnologia, ancora presenti i giudici di linea.
Oggi al #RolandGarros ci si gioca l'accesso alla finale. Due campioni, un tricolore che unisce tutti. Non perdere i super match, live e on demand sui 6 canali #Eurosport + uno in 4K, disponibili su #TIMVISION Play: tim.social/offerte_timvis… #UnaConnessi x.com
Roland Garros 2026 non è solo il palcoscenico delle grandi sfide tennistiche, ma si conferma anche la vetrina ideale per i volti più seguiti del lifestyle internazionale #SportMediaset facebook
Il tabellone del singolare maschile di Roland Garros ora ha solo un giocatore testato nel primo quarto dopo il secondo turno reddit
Roland Garros: conto alla rovescia per il derby azzurro, Cobolli-Arnaldi vale la finale contro ZverevLa sfida inedita tutta italiana fra Matteo Arnaldi e Flavio Cololli, stasera alle 19, vale uno storico accesso alla finale di domenica, dove il vincitore affronterà uno fra il tedesco Zverev e il ceco ... ansa.it
Zverev batte Mensik in quattro set e vola in finale al Roland GarrosIl numero 3 al mondo batte il ceco e per la seconda volta in carriera giocherà per il titolo dello slam parigino ... tuttosport.com