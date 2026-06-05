Nel torneo di Roland Garros, Cobolli e Arnaldi si sfidano in un derby italiano per la finale. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e si prevede un grande pubblico. I due tennisti italiani si contendono l'accesso all'ultimo atto del torneo, con l’obiettivo di rappresentare il paese in questa fase. La sfida si svolge sui campi parigini, con i giocatori pronti a dare il massimo. La partita è tra le più attese della giornata, con gli appassionati che cercano come seguirla in tv.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tennis italiano si prepara a vivere una serata storica. Al Roland Garros andrà infatti in scena una semifinale tutta azzurra tra Flavio Cobolli (nella foto d’apertura) e Matteo Arnaldi, un confronto inedito che mette in palio l’accesso all’atto conclusivo del torneo parigino. L’appuntamento è fissato per questa sera, 5 giugno, alle ore 19, con milioni di tifosi pronti a seguire una sfida che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia del tennis italiano. Una semifinale che vale la storia. Per la prima volta Cobolli e Arnaldi si affrontano in una partita dal peso così importante. Il vincitore conquisterà un posto nella finale di domenica e sfiderà uno tra Alexander Zverev e Jakub Mensik, protagonisti dell’altra semifinale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Roland Garros, derby italiano da sogno: Cobolli e Arnaldi si giocano la finale. Dove vedere il match in tv

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IMPRESA ITALIA AL ROLAND GARROS: BERRETTINI, COBOLLI, ARNALDI I TRE AZZURRI AI QUARTI, È STORIA!

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