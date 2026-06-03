Al Roland Garros, Matteo Berrettini è stato costretto al ritiro nei quarti di finale contro Matteo Arnaldi sul punteggio di 7-5 5-2 per un problema alla gamba. Il romano, dopo aver provato a farsi curare negli spogliatoi, ha iniziato a zoppicare vistosamente e ha preferito fermarsi per non rischiare di compromettere il resto della stagione.Il match è durato esattamente due ore. Berrettini era partito molto bene: break immediato grazie a due doppi falli di Arnaldi, poi 3-0 e controllo del gioco con un ottimo servizio e dritto. Arnaldi, molto contratto all’inizio, ha reagito annullando palle break, usando risposte aggressive e palle alte. Il ligure ha recuperato lo svantaggio, ha approfittato degli errori di Berrettini (soprattutto con il dritto) e ha chiuso il primo set 7-5. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Roland Garros, il dramma di Berrettini: si ritira contro Arnaldi. Un italiano sarà in finale

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Pasquale, lei può correggermi sempre, ci mancherebbe. Ma il punto è un altro. Il Roland Garros era il focus dell'anno per Sinner, per poter completare il Career Grand Slam. È irrispettoso ricordarlo? No. È un dramma sottolinearlo? No. Si tratta sempre di onest x.com

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