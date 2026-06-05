Roland Garros | Errani e Vavassori sfidano Dabrowski e King

A Roland Garros, Errani e Vavassori affronteranno Dabrowski e King in un match di doppio. La coppia italiana cerca di difendere il titolo conquistato l'anno scorso sul Philippe-Chatrier. La tattica prevista prevede un gioco di rete aggressivo e variazioni di ritmo per contrastare la potenza di King. La sfida si svolgerà sui campi in terra battuta del torneo francese.

Come faranno Errani e Vavassori a difendere il titolo sul Philippe-Chatrier?. Quale tattica userà la coppia italiana per contrastare la potenza di King?. Quanti titoli Slam vincerà Sara Errani con questa vittoria?. Perché la gestione delle palle basse sarà decisiva per l'azzurra?.? In Breve L'incontro si disputerà sul campo centrale Philippe-Chatrier alle ore 12:00.. L'obiettivo è il quarto titolo Slam per la coppia e il decimo per Errani.. Il tandem avversario vede la pluricampionessa Gabriela Dabrowski e Evan King.. La diretta è disponibile su Eurosport, HBO Max, Discovery+ e DAZN.. Sara Errani e Andrea Vavassori pronti alla difesa del titolo al Roland Garros. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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