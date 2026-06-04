Errani Vavassori-Dabrowski King oggi in tv Roland Garros 2026 | orario finale programma streaming

Oggi, giovedì 4 giugno, Sara Errani e Andrea Vavassori scendono in campo nel doppio misto di Roland Garros 2026. La partita si svolge nel quadro del torneo francese, con orario ancora da definire. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione, seguendo il programma ufficiale. I loro avversari sono Dabrowski e King.

Oggi, giovedì 4 giugno, Sara Errani e Andrea Vavassori saranno nuovamente protagonisti nel tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026. Gli azzurri, campioni in carica, affronteranno in finale la coppia formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dall’americano Evan King. Un confronto impegnativo contro due specialisti della specialità. I due azzurri hanno esordio in modo brillante contro l’australiana Ellen Perez e il portoghese Francisco Cabral, liquidati con un rapido 6-2, 6-2 in appena un’ora di gioco. Successivamente c’è stata la rimonta pazzesca contro Fanny Stollár e Chris Harrison. Dopo aver perso il secondo set per 6-1 ed essere scivolati sotto 6-1 nel super tie-break decisivo, gli azzurri hanno infilato nove punti consecutivi per chiudere il match sul 10-6. 🔗 Leggi su Oasport.it

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ERRANI/VAVASSORI, la finale back to back a Parigi è realtà I HIGHLIGHTS I ROLAND GARROS 2026

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