Sara Errani e Andrea Vavassori si sono qualificati per la finale del doppio misto di Roland Garros 2026, dove affronteranno la coppia formata da Dabrowski e King. La loro presenza in finale rappresenta il secondo risultato consecutivo in questa competizione per entrambi. La partita si svolgerà nei prossimi giorni, con la coppia italiana che cerca di difendere il titolo conquistato l’anno precedente.

Sara Errani e Andrea Vavassori tornano protagonisti nella finale del doppio misto del Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 5 giugno, la coppia italiana, campione in carica e prima testa di serie del tabellone, affronterà sul Philippe-Chatrier la canadese Gabriel Dabrowski e lo statunitense Evan King. La sfida aprirà il programma alle ore 12.00. Il percorso degli azzurri è stato fin qui molto convincente. Errani Vavassori hanno debuttato superando Ellen Perez e Francisco Cabral con annetto 6-2, 6-2, poi hanno firmato la rimonta clamorosa contro Fanny Stollar e Chris Harrison, recuperando dal 6-1 nel super tie-break decisivo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Sportface.it - Roland Garros, Errani e Vavassori a caccia del bis: finale contro Dabrowski-King

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SINNER discute con uno SPETTATORE durante la partita contro Fonseca a Indian Wells

Notizie e thread social correlati

Errani/Vavassori-Dabrowski/King oggi in tv, Roland Garros 2026: orario finale, programma, streamingOggi, giovedì 4 giugno, Sara Errani e Andrea Vavassori scendono in campo nel doppio misto di Roland Garros 2026.

LIVE Errani/Vavassori-Dabrowski/King, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurri in finale per difendere il titolo!Due coppie stanno disputando le semifinali di doppio a Roland Garros, con Errani e Vavassori che affrontano Dabrowski e King.

Temi più discussi: Sara Errani e Andrea Vavassori oggi in finale al Roland Garros 2026: le partite del 4 giugno · Tennis ATP e WTA; Roland Garros, Errani e Vavassori ai quarti in doppio misto; Roland Garros: doppio misto, Errani-Vavassori in semifinale; Errani/Vavassori in semifinale nel doppio misto.

Veramente nel 2010 l’italiana #FrancescaSchiavone e’ andata in #finale e soprattutto ha vinto il #Rolandgarros in una partita memorabile. E nel 2013 andò’ in finale anche l’italiana Sara Errani ma non vinse x.com

Domani, Sara Errani e Andrea Vavassori cercano di diventare la prima coppia di doppio misto dell'era moderna a difendere con successo il loro titolo a Roland Garros reddit

Errani/Vavassori-Dabrowski/King oggi in tv, Roland Garros 2026: orario finale doppio misto, canale, streamingOggi, giovedì 4 giugno, Sara Errani e Andrea Vavassori saranno nuovamente protagonisti nel tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026. Gli azzurri, ... oasport.it

Roland Garros, Errani e Vavassori in finale nel doppio misto: Siegemund/Roger-Vasselin ko in due setPARIGI (FRANCIA) - Sara Errani e Andrea Vavassori staccano il pass per la finale nel torneo di doppio misto del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, prima testa di serie del tabellone, supera in due se ... msn.com