Roland Garros | è il giorno di Cobolli – Arnaldi dove vedere il match

Alle 19.00 si gioca la semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi a Roland Garros. È il primo incontro tra i due italiani in questa fase del torneo. La partita si svolge sulla terra battuta del torneo parigino, senza ulteriori dettagli su orari di diretta o canali di trasmissione. La sfida rappresenta l’atto finale per uno dei due giocatori prima della finale dello Slam.

A partire dalle 19.00. È il giorno della semifinale azzurra a Parigi. Oggi, venerdì 5 giugno, il Roland Garros Flavio Cobolli affronta Matteo Arnaldi nel penultimo atto dello Slam parigino. Di conseguenza un italiano sarà in finale nella seconda prova Slam, Si va a confermare così la presenza di un azzurro nell’ultimo match del torneo per il secondo anno consecutivo dopo quella di Jannik Sinner nel 2025. Cobolli arriva all’appuntamento dopo aver superato Pellegrino, Wu, Tien, Svajda e Félix Auger-Aliassime. Arnaldi, invece, ha raggiunto la semifinale eliminando Tallon Griekspoor, Stefanos Tsitsipas, Collignon, Frances Tiafoe e Matteo Berrettini, costretto al ritiro per infortunio durante il secondo set dei quarti di finale per un problema all’anca. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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