Roland Garros 2026 | oggi Cobolli Berrettini e Arnaldi agli ottavi orari e dove vedere i match degli italiani

Oggi al Roland Garros 2026, Cobolli, Berrettini e Arnaldi sono qualificati per gli ottavi di finale. I match degli italiani si svolgono nel pomeriggio, con orari variabili. Le partite saranno trasmesse in diretta su canali sportivi e piattaforme online. La giornata segna un passaggio importante per il tennis italiano, con tre giocatori ancora in gara dopo aver superato i turni precedenti.

Giornata importante oggi lunedì 1 giugno 2026 per il tennis italiano al Roland Garros. Nonostante la delusione per l’eliminazione anticipata di Jannik Sinner, sono ancora tre gli azzurri in corsa per un posto nei quarti di finale dello Slam parigino: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Cobolli affronta Svajda. Si parte alle 11 con Flavio Cobolli, impegnato contro lo statunitense Zachary Svajda. A seguire spazio all’attesissimo confronto tutto da seguire per il pubblico francese tra Diane Parry e la polacca proveniente dalle qualificazioni Maja Chwalinska. Berrettini per vendicare Sinner contro Cerundolo. Sul campo Suzanne Lenglen saranno invece protagonisti gli altri due italiani rimasti in gara. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Roland Garros 2026 p. 7: Grande Italia con Berrettini, Cobolli e Arnaldi

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